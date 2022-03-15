На Украине сообщили о возобновлении переговоров с Россией

Член украинской делегации, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с Россией, передает РИА Новости.

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По его словам, переговоры уже идут.

Ранее 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным моментом факт продолжения работы переговорных делегаций Москвы и Киева. При этом он не стал давать прогнозов на результат работы делегаций.

Ранее в марте советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. По его мнению, в лучшем случае отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.