«Угнавший» лодку с людьми серый кит попал на видео

В Мексике серый кит предпринял попытку похитить лодку вместе с людьми. На произошедший у побережья города Герреро-Негро инцидент обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, что подплывший к лодке морской обитатель, приподняв ее, немного двигает вперед.

«Он хочет покатать нас!» – отреагировал на поведение кита один из пассажиров.

Как заявила Лорри Барра, снявшая все происходящее на камеру пассажирка, кит более двух часов провел в общении с людьми.