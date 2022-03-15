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35 минут назад

«Угнавший» лодку с людьми серый кит попал на видео

Александр Кузьмин

В Мексике серый кит предпринял попытку похитить лодку вместе с людьми. На произошедший у побережья города Герреро-Негро инцидент обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, что подплывший к лодке морской обитатель, приподняв ее, немного двигает вперед.

«Он хочет покатать нас!» – отреагировал на поведение кита один из пассажиров.

Как заявила Лорри Барра, снявшая все происходящее на камеру пассажирка, кит более двух часов провел в общении с людьми.

«Он веселился и подплывал к нам, чтобы поиграть и поласкаться», — рассказала она.

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