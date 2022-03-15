Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность единства ЕС по вопросу санкций против России, однако назвал «красной линией» для Будапешта безопасность поставок энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

«Санкции никак не затрагивают поставки природного газа и нефти в Европу, а также импорт угля... Венгрия поддерживала единую позицию ЕС, но существовала красная черта. Нам пришлось отстаивать это, но мы не позволили, чтобы венгерский народ платил цену войны», - заявил Сийярто.

По его словам, крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL может продолжить работу в России, а также «небольшое исключение» сделано в вопросе российских ядерных технологий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для «демилитаризации и денацификации» Украины. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. В частности, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.