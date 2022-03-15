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9 минут назад

В Киеве решили ввести комендантский час

Елена Прошина

В Киеве почти на двое суток вводится комендантский час. Жителям рекомендовано находиться дома или в укрытии, передвижения по городу без спецпропусков запрещены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко объявил комендантский час в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комендантский час будет действовать с 21.00 мск 15 марта до 8.00 мск 17 марта.

«Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20.00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта», – написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток им придется быть дома или, по сигналу тревоги, – в укрытии.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении режима военного положения еще на месяц, начиная с 24 марта.

Военное положение было введено с началом специальной военной операции. В городах Украины действует комендантский час, ограничены перемещения граждан, работа объектов торговли и услуг.

В мире,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,
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