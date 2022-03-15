Кличко ограничил передвижение по Киеву

Запрет на передвижение по Киеву без спецпропусков вводится с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале .

"По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 07:00 17 марта", - написал Кличко.

Он призвал киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома и по сигналу тревоги прятаться в укрытии.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые продолжаются по сей день. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, ежедневно повреждения получают жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.