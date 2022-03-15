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45 минут назад

Макрона упрекнули в копировании стиля Зеленского

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон начал брать «уроки стиля» у активно обсуждаемого в Европе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Макрона упрекнули в копировании стиля Зеленского
Фото: ReutersReuters

Газета отмечает, что ранее французский лидер появлялся на публике в безупречных классических костюмах с галстуками и был чисто выбрит. Однако последние фотографии Макрона, представленные его официальны фотографом, показывают резкую смену стиля политика.

На них Макрон сидит за столом в Золотой комнате Елисейского дворца в Париже в темной толстовке с капюшоном и джинсах. При этом на щеках у него щетина.

По мнению авторов статьи, глава Франции решил повысить свой рейтинг и взять пример с Владимира Зеленского, который стал очень узнаваем на фоне специальной операции России и во время своих видеообращений всегда одет в толстовки, куртки и футболки цвета хаки.

Издание подчеркивает, что в целом пользователи соцсетей положительно восприняли новый имидж Макрона, однако были и те, кто обвинил его в попытке использовать

популярность Зеленского.

«Восхищение в обществе украинским президентом становится все сильнее, и не удивляйтесь, если вскоре вы увидите [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, выступающего в Палате общин в джемпере и джинсах!» - подчеркнули журналисты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Владимир Путин,Парламент Великобритании,ЕС,
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