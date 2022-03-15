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9 минут назад

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом заявил сегодня первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, пишет РИА Новости.

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией
Фото: ReutersReuters

С 2015 года Россия объявлена властями Украины «страной-агрессором». 3 марта украинский парламент принял законопроекты о поправках в уголовный кодекс, предусматривающие тюремное заключение за сотрудничество с Москвой сроком до 15 лет. Еще одна поправка позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с такими осужденными.

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован», - рассказал сегодня Корниенко.

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины также высказал мнение, что порядка 20 украинских парламентариев, покинувших страну с началом российской спецоперации, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией.

Премьеры трех стран поедут в Киев для встречи с Зеленским

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутату Верховной Рады Илье Киве предъявлены подозрения в государственной измене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием, пропаганде войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В мире,Ирина Венедиктова,Илья Кива,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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