Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом заявил сегодня первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, пишет РИА Новости.

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С 2015 года Россия объявлена властями Украины «страной-агрессором». 3 марта украинский парламент принял законопроекты о поправках в уголовный кодекс, предусматривающие тюремное заключение за сотрудничество с Москвой сроком до 15 лет. Еще одна поправка позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с такими осужденными.

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован», - рассказал сегодня Корниенко.

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины также высказал мнение, что порядка 20 украинских парламентариев, покинувших страну с началом российской спецоперации, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутату Верховной Рады Илье Киве предъявлены подозрения в государственной измене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием, пропаганде войны.