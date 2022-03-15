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24 минуты назад

Британцы захотели разместить у себя беженцев Украины за деньги

Елена Прошина

Более 43 тыс. жителей Великобритании выразили готовность разместить у себя беженцев из Украины. Столько желающих появилось после того, как власти страны пообещали платить за это по 350 фунтов стерлингов (около 450 долларов). Об этом пишет Financial Times.

Британцы захотели разместить у себя беженцев Украины за деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала спецоперации на Украине, Лондон запустил благотворительную программу «Дома для Украины». В ней могут участвовать все желающие - частные лица, благотворительные организации, общественные группы и предприятия. Согласно программе, за размещение беженцев участники могут получить государственные выплаты.

Из-за наплыва желающих зарегистрироваться, сайт программы не выдержал и перестал функционировать, пишет «Лента.ru».

Ранее желание разместить в своем доме украинских беженцев выразил британский актер Бенедикт Камбербэтч. По его словам, каждый «должен сделать все, что в его силах», чтобы помочь беженцам.

Напомним, Германия, напротив, попросила Польшу приостановить отправку к ним беженцев. По словам заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, в Германии уже сложилась ситуация «бутылочного горлышка», что показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации.

В мире,Бенедикт Камбербэтч,ЕС,
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