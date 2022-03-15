Британцы захотели разместить у себя беженцев Украины за деньги

Более 43 тыс. жителей Великобритании выразили готовность разместить у себя беженцев из Украины. Столько желающих появилось после того, как власти страны пообещали платить за это по 350 фунтов стерлингов (около 450 долларов). Об этом пишет Financial Times.

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После начала спецоперации на Украине, Лондон запустил благотворительную программу «Дома для Украины». В ней могут участвовать все желающие - частные лица, благотворительные организации, общественные группы и предприятия. Согласно программе, за размещение беженцев участники могут получить государственные выплаты.

Из-за наплыва желающих зарегистрироваться, сайт программы не выдержал и перестал функционировать, пишет «Лента.ru».

Ранее желание разместить в своем доме украинских беженцев выразил британский актер Бенедикт Камбербэтч. По его словам, каждый «должен сделать все, что в его силах», чтобы помочь беженцам.