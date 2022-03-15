Лукашенко предупредил силовиков о военной агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал руководителей органов государственной безопасности на встречу. Политик предупредил силовиков, что последний шаг «гибридной войны» против Белоруссии — это военная агрессия. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.

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«Я пригласил вас в этот зал для серьезного мужского разговора», — заявил президент в начале встречи.

Далее он рассказал, как против Белоруссии ведется «гибридная война» — устрашение населения, инспирирование госпереворота, попытки разрушить экономику. Назвал Лукашенко и финал таких действий.

«Конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия», — подытожил политик.

В подтверждение своего видения ситуации в Белоруссии, Лукашенко рассказал, что силовики уже раскрыли 11 попыток совершения терактов в 2021 году, а также пресекли деятельность сети ячеек «Рабочы рух». По мнению белорусского президента, все эти действия курировались спецслужбами США и западных соседей республики.

Лукашенко не в первый раз предупреждает государственный аппарат Белоруссии о возможной войне. Во время протестов в августе 2020 года, когда люди выходили на улицы, выражая несогласие с решением ЦИК о победе Лукашенко на выборах, политик заявлял о сосредоточении частей НАТО на западной границе. Назначая нового губернатора Витебской области в 2021 году, президент назвал своей задачей уберечь Белоруссию от войны.