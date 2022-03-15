Лукашенко предупредил силовиков о военной агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал руководителей органов государственной безопасности на встречу. Политик предупредил силовиков, что последний шаг «гибридной войны» против Белоруссии — это военная агрессия. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.
«Я пригласил вас в этот зал для серьезного мужского разговора», — заявил президент в начале встречи.
Далее он рассказал, как против Белоруссии ведется «гибридная война» — устрашение населения, инспирирование госпереворота, попытки разрушить экономику. Назвал Лукашенко и финал таких действий.
«Конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия», — подытожил политик.
В подтверждение своего видения ситуации в Белоруссии, Лукашенко рассказал, что силовики уже раскрыли 11 попыток совершения терактов в 2021 году, а также пресекли деятельность сети ячеек «Рабочы рух». По мнению белорусского президента, все эти действия курировались спецслужбами США и западных соседей республики.
Лукашенко не в первый раз предупреждает государственный аппарат Белоруссии о возможной войне. Во время протестов в августе 2020 года, когда люди выходили на улицы, выражая несогласие с решением ЦИК о победе Лукашенко на выборах, политик заявлял о сосредоточении частей НАТО на западной границе. Назначая нового губернатора Витебской области в 2021 году, президент назвал своей задачей уберечь Белоруссию от войны.
27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации на Укрине, Лукашенко оценил происходящие события как «цветочки». Если ситуация не изменится, «вырастут ягодки», заверил белорусский лидер.