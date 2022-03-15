В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
47 минут назад

Лукашенко созвал силовиков на мужской разговор и предупредил о военной агрессии

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал руководителей органов государственной безопасности на встречу. Политик предупредил силовиков, что последний шаг «гибридной войны» против Белоруссии — это военная агрессия. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.

Лукашенко предупредил силовиков о военной агрессии
Фото: ТАССТАСС

«Я пригласил вас в этот зал для серьезного мужского разговора», — заявил президент в начале встречи.

Далее он рассказал, как против Белоруссии ведется «гибридная война» — устрашение населения, инспирирование госпереворота, попытки разрушить экономику. Назвал Лукашенко и финал таких действий.

«Конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия», — подытожил политик.

В подтверждение своего видения ситуации в Белоруссии, Лукашенко рассказал, что силовики уже раскрыли 11 попыток совершения терактов в 2021 году, а также пресекли деятельность сети ячеек «Рабочы рух». По мнению белорусского президента, все эти действия курировались спецслужбами США и западных соседей республики.

Лукашенко не в первый раз предупреждает государственный аппарат Белоруссии о возможной войне. Во время протестов в августе 2020 года, когда люди выходили на улицы, выражая несогласие с решением ЦИК о победе Лукашенко на выборах, политик заявлял о сосредоточении частей НАТО на западной границе. Назначая нового губернатора Витебской области в 2021 году, президент назвал своей задачей уберечь Белоруссию от войны.

27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации на Укрине, Лукашенко оценил происходящие события как «цветочки». Если ситуация не изменится, «вырастут ягодки», заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители