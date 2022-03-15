"Историческое решение": под санкции ЕС попадут 600 россиян

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза коснется 600 граждан России. Об этом заявил глава Минфина Франции (нынешняя страна-председатель ЕС) Брюно Ле Мэр, передает РИА Новости.
«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут затрагивать санкции», — подчеркнул он перед саммитом глав министерств финансов стран Евросоюза в Брюсселе.
Европейский союз утвердил четвертый пакет персональных и экономических санкций против России в связи со спецоперацией РФ на Украине. По словам постоянного представителя Франции, советом постпредов стран-членов объединения утвержден набор ограничений, о котором уже сообщалось ранее.
Ранее стало известно, что Евросоюз принял решение ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Блок планирует заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.