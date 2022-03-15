"Историческое решение": под санкции ЕС попадут 600 россиян

«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут затрагивать санкции», — подчеркнул он перед саммитом глав министерств финансов стран Евросоюза в Брюсселе.