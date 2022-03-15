Премьеры трех стран поедут в Киев для встречи с Зеленским

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении проведут в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы польского кабмина пишет РИА Новости.
«Председатель Совета министров (Польши) Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», - отмечается в сообщении.
При этом в пресс-службе польского правительства отметили, что визит согласован с главами Евросовета и Европейской комиссии, а целью его является «подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитету и независимости Украины».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.
В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию.