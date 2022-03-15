Премьеры трех стран поедут в Киев для встречи с Зеленским

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«Председатель Совета министров (Польши) Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе польского правительства отметили, что визит согласован с главами Евросовета и Европейской комиссии, а целью его является «подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитету и независимости Украины».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.