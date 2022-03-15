Армения озвучила условие заключения мира с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил готовность Еревана провести переговоры с Баку о подписании мирного соглашения, однако они должны проходить без предварительных условий. Об этом сообщает агентство Арменпресс.

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«Переговоры вокруг соглашения о мире должны проходить без предусловий. Что касается предложений Азербайджана, то, по сути, совместно подписав соглашение «О создании СНГ» ещё 8 декабря 1991 года, Азербайджан и Армения уже признали взаимную территориальную целостность и признали, что не имеют друг к другу территориальных претензий», — сказал Мирзоян.

По его словам, главным условием является гарантия права и свободы армян Нагорного Карабаха.

В свою очередь Баку передал Еревану предложения, которые будут содержать пять базовых принципов нормализации отношений между странами. Как отмечает официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, стороны могут заключить соглашение только путем проведения переговоров.

С просьбой организовать переговоры для подписания мирного соглашения Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ.