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20 минут назад

«Россия, помоги Америке»: житель Чикаго снял видео о ценах в США

Александр Кузьмин

Введенные в отношении России американские санкции отражаются и на самих жителях США. Так, цены на бензин после запрета на поставки российского топлива уже бьют антирекорды. Один из подписчиков Telegram-канала SHOT записал видео о ситуации в Чикаго.

Мужчина пожаловался не только на подорожание бензина, но и на скачок цен на кофе в популярной сети «Старбакс».

«Россия, помоги Америке. Мы не сможем так продержаться», – заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что американец обвинил президента США Джо Байдена в увеличении стоимости топлива в стране.

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