«Россия, помоги Америке»: житель Чикаго снял видео о ценах в США

Введенные в отношении России американские санкции отражаются и на самих жителях США. Так, цены на бензин после запрета на поставки российского топлива уже бьют антирекорды. Один из подписчиков Telegram-канала SHOT записал видео о ситуации в Чикаго.
Мужчина пожаловался не только на подорожание бензина, но и на скачок цен на кофе в популярной сети «Старбакс».
«Россия, помоги Америке. Мы не сможем так продержаться», – заявил мужчина.
Ранее сообщалось, что американец обвинил президента США Джо Байдена в увеличении стоимости топлива в стране.