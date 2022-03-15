Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с премьер-министрами Чехии , Словении и Польши Петром Фиалой , Янезом Яншей и Матеушем Моравецким. Соответствующее видео размещено во вторник в официальном Telegram-канале украинского лидера.

"Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время - мощное свидетельство поддержки", - написал под видео Зеленский. "Мы это очень ценим", - отметил он.

Три премьер-министра отправились в Киев на поезде во вторник утром. Эта делегация представляет Евросоюз. По информации польского правительства, визит готовился заранее и держался в секрете. Он согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН. Как сообщили в Варшаве, цель визита - подтверждение безоговорочной поддержки ЕС суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу.