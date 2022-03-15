Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении.