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42 минуты назад

Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским

ТАССТАССиещё 5

Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев на переговоры с президентом и премьером Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте польского кабмина.

Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским
Фото: EPAEPA

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении.

"Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поездка организована по согласованию с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Международное сообщество проинформировано о визите делегации посредством международных организаций, в том числе ООН.

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