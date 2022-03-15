Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении

"В соответствии со ст. 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.