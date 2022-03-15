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44 минуты назад

Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении

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Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов. Об этом объявила во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов страны.

Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии со ст. 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.

Комиссия напоминает, что выборы президента Туркмении состоялись 12 марта. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей, сообщает избирком.

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