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15 минут назад

В Испании арестовали яхту «российского олигарха»

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил об аресте яхты «одного из ключевых» российских олигархов стоимостью $140 млн, пишет ТАСС.

В Испании "обездвижили" яхту одного из ключевых олигархов РФ
Фото: unplashunplash

Об этом глава правительства рассказал, отвечая на вопрос журналистов об эффективности западных санкций против России, введенных в связи с ситуацией на Украине.

«Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в $140 млн», - пояснил Санчес.

Испанский премьер не уточнил, кому именно принадлежит судно, однако известно, что оно находилось в Барселоне.

Ранее на фоне проведения Россией военной операции на Украине французские власти сообщили об аресте национальной таможенной службой яхты Amore Vero, которой, предположительно, владеет председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. Арест яхты был произведен во французском городе Ла-Сьота на Лазурном берегу, куда она прибыла на ремонт.

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При этом СМИ сообщили, что российский олигарх Роман Абрамович, попавший в санкционные списки Великобритании, перегнал свою яхту из испанской Барселоны в черногорский Тиват. Черногория не входит в Евросоюз, поэтому яхта не попадает под санкции.

В мире,Роман Абрамович,Педро Санчес,Игорь Сечин,Роснефть,ЕС,
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