В Испании "обездвижили" яхту одного из ключевых олигархов РФ

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил об аресте яхты «одного из ключевых» российских олигархов стоимостью $140 млн, пишет ТАСС.

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Об этом глава правительства рассказал, отвечая на вопрос журналистов об эффективности западных санкций против России, введенных в связи с ситуацией на Украине.

«Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в $140 млн», - пояснил Санчес.

Испанский премьер не уточнил, кому именно принадлежит судно, однако известно, что оно находилось в Барселоне.

Ранее на фоне проведения Россией военной операции на Украине французские власти сообщили об аресте национальной таможенной службой яхты Amore Vero, которой, предположительно, владеет председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. Арест яхты был произведен во французском городе Ла-Сьота на Лазурном берегу, куда она прибыла на ремонт.