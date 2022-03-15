Арестован племянник Назарбаева

13 марта Антикоррупционная служба Казахстана заявила о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. Он был заподозрен в хищении в особо крупном размере и помещен в изолятор временного содержания.

«15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.», - говорится в сообщении на сайте суда.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. 18 января впервые после начала беспорядков в стране Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к гражданам, в котором опроверг слухи о конфликте в политической элите страны. Однако затем первый президент Казахстана лишился поста председателя правящей партии, а его дочь Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики.