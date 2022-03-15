СМИ узнали о попытках помощника Байдена связаться с Патрушевым

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Беседа должна затронуть тему вокруг Украины и вопрос применения химического оружия в регионе. На минувшей неделе заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Москва может провести на Украине операцию «под ложным флагом» или использовать сложившуюся ситуацию в качестве предлога для применения химического оружия.

Салливан хочет провести телефонный разговор с Патрушевым и «напрямую предостеречь Кремль от подобных действий». В настоящее время данная беседа не согласована.

Также о том, что российские власти могут применить на Украине химическое оружие, ранее сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство страны не видит признаков готовящейся химической или биологической атаки со стороны России на Украине. При этом он отметил, что американская разведка внимательно наблюдает за ситуацией.