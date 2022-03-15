В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
30 минут назад

МВФ прогнозирует, что экономика Украины может сократиться на 25-35%

Газета.RuГазета.Ru

Международный валютный фонд прогнозирует, что из-за текущей ситуации на Украине экономика страны может сократиться на 25-35%. Об этом сообщается на сайте МВФ.

МВФ спрогнозировал сокращение экономики Украины на 25-35%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В организации отмечают, что продолжающийся на Украине конфликт приводит к разрушению производственного потенциала страны, а потеря основного капитала и массовая миграция приведут к "сокращению производства, коллапсу торговых потоков, дальнейшему снижению способности собирать налоги и еще большему ухудшению фискального и внешнего положения".

"Ситуация остается чрезвычайно нестабильной, и любой прогноз на данном этапе подвержен значительной неопределенности", - отметили в МВФ.

Однако, согласно их прогнозу, сокращение может в конечном итоге составить 25-35%.

Ранее директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что нынешний кризис приведет к глубокой рецессии на Украине в 2022 году. Всемирный банк (ВБ) готовит пакет поддержки страны в размере $3 млрд. Кроме того, МВФ одобрил предоставление Украине чрезвычайного финансирования в размере $1,4 млрд.

Последние новости
В мире,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители