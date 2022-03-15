МВФ спрогнозировал сокращение экономики Украины на 25-35%

Международный валютный фонд прогнозирует, что из-за текущей ситуации на Украине экономика страны может сократиться на 25-35%. Об этом сообщается на сайте МВФ.

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В организации отмечают, что продолжающийся на Украине конфликт приводит к разрушению производственного потенциала страны, а потеря основного капитала и массовая миграция приведут к "сокращению производства, коллапсу торговых потоков, дальнейшему снижению способности собирать налоги и еще большему ухудшению фискального и внешнего положения".

"Ситуация остается чрезвычайно нестабильной, и любой прогноз на данном этапе подвержен значительной неопределенности", - отметили в МВФ.

Однако, согласно их прогнозу, сокращение может в конечном итоге составить 25-35%.

Ранее директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что нынешний кризис приведет к глубокой рецессии на Украине в 2022 году. Всемирный банк (ВБ) готовит пакет поддержки страны в размере $3 млрд. Кроме того, МВФ одобрил предоставление Украине чрезвычайного финансирования в размере $1,4 млрд.