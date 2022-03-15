В США подняли вопрос о возможном исключении России из ООН

В Исследовательской службе конгресса США подготовили для парламентариев обзор по поводу возможного ответа Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. Как считают аналитики, некоторые страны-участницы могут оспорить членство России в ООН. С документом ознакомился RT.

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В Исследовательской службе конгресса считают, что якобы препятствование России действиям Совета Безопасности ООН «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации».

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В связи с этим могут поступить предложения пересмотреть роль постоянных членов Совбеза, а также оспорить участие России в организации, предположили аналитики.

«Всё большее число государств-членов может оспорить участие России в заседаниях Совета Безопасности и голосованиях по вопросу кризиса (на Украине. — RT), а также её дальнейшее участие и членство в Организации Объединённых Наций», — говорится в обзоре.

При этом в Исследовательской службе отметили, что американские власти играют определённую роль в формировании политики в системе ООН. В частности, конгресс предоставляет финансирование, утверждает представителей и осуществляет надзор за участием США. Исполнительная власть, в свою очередь, представляет и реализует политику Вашингтона на форумах всемирной организации.

Аналитики подчеркнули, что в будущем у членов конгресса будет возможность призвать ООН «к эффективному решению ситуации на Украине и надзору за принятием соответствующих решений».

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН наряду с США, Китаем, Великобританией и Францией. Как пояснила в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, устав ООН не содержит механизма исключения участников с таким статусом.

«Есть право вето и постоянный статус, закреплённые в уставе. Любое изменение устава может быть сделано при одобрении всех постоянных членов Совбеза, а не только при наличии проплаченных или полученных с помощью шантажа голосов. Тогда бы пришлось исключить и Китай, официально развалить ООН, приравняв её к «Большой семёрке» и клубу по американским интересам», — прокомментировала ситуацию Федосова.

В начале февраля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица высказался против постоянного членства России в Совбезе. По его словам, после распада СССР страна не прошла процедуру вступления в ООН.