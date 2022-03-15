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1 час назад

В Китае призвали изучить первопричины ситуации на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости изучить первопричины ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В Китае призвали изучить первопричины ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам китайского политика, необходимо принять во внимание озабоченность обеих сторон переговоров между Россией и Украиной.

«Ян также заявил, что важно прояснить исторический контекст украинского вопроса, дойти до сути происхождения проблемы и ответить на обоснованные озабоченности всех сторон», — сказано в материале.

Глава канцелярии отметил важность поддержки мирового сообщества переговоров между Москвой и Киевом для достижения существенного результата и скорейшей деэскалации. Кроме того, Ян Цзечи призвал создать устойчивый механизм для обеспечения безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пообещал Пекину возможные последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций. «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — пояснил Салливан.

В мире,Ян Цзечи,
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