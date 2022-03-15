Новая Зеландия направит более $5 млн на гуманитарную помощь Украине

Новая Зеландия направит $5,3 млн на поддержку граждан Украины и гуманитарную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Нанаия Махута.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия вводит санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что ограничения коснутся въезда на территорию Новой Зеландии лиц, которые причастны к спецоперации российских вооруженных сил на Украине. В общей сложности в списке представлено около 100 имен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.