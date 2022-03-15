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40 минут назад

«Я была откровенно агрессивно против»: почему Елена Зеленская не хотела пускать мужа в президенты

Экспресс газетаЭкспресс газета

В связи с последними событиями на Украине имя Владимира Зеленского постоянно на устах и на слуху. Как политика, действующего президента республики. Многие уже забыли, что Владимир Александрович – человек, наделенный многими талантами, которые он еще не так давно успешно применял в мирных целях. А еще – муж настоящей красавицы и отец двоих прекрасных детей. Какой яркой, полной, творческой была жизнь Зеленского, пока он не ушел с головой в политику.

Почему Елена Зеленская не хотела пускать мужа в президенты
Фото: olenazelenska_official/instagram.comolenazelenska_official/instagram.com

Актер, режиссер, продюсер, сценарист – все это о Зеленском. Он родился в Кривом Роге 25 января 1978 года. Отец – математик, программист, доктор технических наук, а мама – инженер. Свою разностороннюю натуру Владимир проявлял с самого детства: углубленно изучал в школе английский язык, занимался греко-римской борьбой и тяжелой атлетикой, бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. В старших классах был гитаристом в школьном ансамбле, всерьез увлекся КВН и начал сам писать сценарии.

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Несмотря на невысокий рост, Зеленский никогда не страдал комплексами, умел находиться в центре внимания и легко очаровывал девчонок. Он мечтал стать дипломатом и думал поступать в МГИМО, однако в итоге стал студентом Криворожского экономического института, где изучал правоведение. По специальности будущему президенту Украины поработать не довелось. КВН затягивал все больше и больше.

В команде «Запорожье-Кривой Рог-Транзит» Владимир сначала ставил танцевальные номера, а затем и сам пробился на сцену. Команда стала чемпионом Высшей лиги КВН в 1997 году, поделив первое место с «Новыми армянами». Затем Зеленский возглавил новый успешный коллектив – «Квартал-95», где был и актером, и ведущим автором.

В 2000-х в жизнь Владимира прочно вошло кино. Здесь он тоже и играл, и писал сценарии. Как актер особенно запомнился ролями в фильмах «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время». Продюсировал более 30 картин, в том числе легендарных «Сватов». Нашел себя Зеленский и на телевидении – как ведущий, продюсер.

Семью он создал с Еленой Кияшко, которую знал еще по школе. Правда, тогда Лену популярный Владимир никак особенно не выделял. Красовался перед сверстниками в клетчатом пиджаке, старательно укладывал волосы. Сблизились Владимир и Елена уже студентами. Кияшко училась в Криворожском техническом университете на архитектора. Она успевала на «отлично» и в школе, и в вузе.

Елена тоже была увлечена КВН, созданием сценариев. Общее любимое дело объединило будущих супругов. Поженились они лишь через восемь лет после начала романа.

«Я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось»,- честно признавался Зеленский.

Свадьбу сыграли в 2003-м, шумную и веселую. Через год в молодой семье родилась дочь Александра, а еще через девять лет – сын Кирилл. Дом Зеленских наполнил не только детский смех. В нем появились многочисленные питомцы – собаки, рыбки, морская свинка, попугай.

Когда начал разгораться конфликт на Украине, Владимир поддержал действия украинской армии и добровольческих батальонов. Поначалу он был довольно сдержан в своих высказываниях, однако со временем тон становился все более резким. Зеленский принимал участие в концертах для военнослужащих, делал отчисления на военные нужды. В 2014 году он подвергся нападению неизвестных, начал всерьез опасаться за свою жизнь и своих близких. Пришлось нанять охрану.

В 2019-м Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Такой мощный крен мужа в сторону политики и его участие в выборах не порадовали Елену. С решением супруга она смирилась не сразу.

«Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект. Даже не проект – другое направление в жизни», – цитировало Зеленскую издание «Газета.ru».

Елена, конечно, не могла в полной мере предполагать, насколько изменится эта самая жизнь. И все же, как тут не поверить, что она действительно существует, особенная женская интуиция.

В мире,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,МГИМО,
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