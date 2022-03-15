Зеленский объявил о налоговой реформе на Украине

"Первое - начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса - а это первая и вторая группа ФЛП (физлица-предприниматели - прим. ред.) - ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете - платите, не можете - нет вопросов", - пояснил Зеленский.

Кроме того, по его словам, будут отменены проверки бизнеса, "чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь". При этом, отметил он, предприниматели должны обеспечивать нормальную работу предприятий "в пределах украинского закона".