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1 час назад

Зеленский объявил о налоговой реформе на Украине

Газета.RuГазета.Ru

Кабинет министров Украины согласовал ряд решений для поддержания экономики страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс".

Зеленский объявил о налоговой реформе на Украине
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via ReutersUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

"Первое - начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса - а это первая и вторая группа ФЛП (физлица-предприниматели - прим. ред.) - ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете - платите, не можете - нет вопросов", - пояснил Зеленский.

Кроме того, по его словам, будут отменены проверки бизнеса, "чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь". При этом, отметил он, предприниматели должны обеспечивать нормальную работу предприятий "в пределах украинского закона".

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей центральной и западной частей Украины, где нет боевых действий, выходить на работу и "запускать экономику". Согласно данным советника Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, страна потеряла $2 млрд золотовалютных резервов с начала военной операции. Изначально, по его словам, резервы находились на уровне $29,5 млрд.

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