Джонсон предсказал Западу трудные времена

"Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой - вперед к углеродной нейтральности, - написал Джонсон. - Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране. И мы положим конец шантажу Кремля".