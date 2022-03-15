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41 минуту назад

Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена ради отказа от нефти и газа из России

ТАССТАССиещё 2

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом премьер-министр написал в авторской статье, опубликованной в понедельник вечером на сайте газеты Daily Telegraph.

Джонсон предсказал Западу трудные времена
Фото: ReutersReuters

"Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой - вперед к углеродной нейтральности, - написал Джонсон. - Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране. И мы положим конец шантажу Кремля".

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Джонсон назвал ошибкой то, что Запад позволил себе нормализовать отношения с Москвой после событий 2014 года и стал наращивать поставки нефти и газа из РФ. По мнению премьера, покончив с зависимостью от российских энергоносителей, западные государства смогут лишить руководство РФ "наличных, уничтожить его стратегию и дать ему укорот".

"Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все. У мира есть единственный способ вынудить Путина положить конец агрессии и уважать международное право - слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным", - написал Джонсон, напомнив, что Великобритания вслед за США объявила о намерении поэтапно отказаться от российских углеводородов.

Как подтвердил премьер, до конца марта будет представлена новая британская стратегия энергетической безопасности, в которой будет сделан упор на использование атомной энергии и всех возобновляемых ее источников, включая приливные, гидро- и геотермальные электростанции Великобритании. Речь также может идти о временном наращивании добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях королевства.

Сейчас на возобновляемые источники приходится примерно четверть потребления энергии Великобритании.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,ЕС,
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