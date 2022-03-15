Госдеп США расширил санкции против России

Как стало известно в среду вечером, Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложениях по гарантиям безопасности. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел пресс-конференцию, в ходе которой поделился некоторыми подробностями, пишет ТАСС.

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По словам главы Госдепа, ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты. Штаты готовы к диалогу по ряду тем - это в том числе ограничение стратегических вооружений и кибербезопасность.

Вместе с тем принцип открытых дверей НАТО изменен не будет. Полное содержание ответа, который США скоординировали с Украиной и союзниками по альянсу, не опубликуют.

В ближайшее время Штаты отправят Украине очередную партию военной помощи. Американское посольство в Киеве продолжит работу.