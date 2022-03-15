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22 минуты назад

Госдеп объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора России

ТАССТАСС

Как стало известно в среду вечером, Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложениях по гарантиям безопасности. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел пресс-конференцию, в ходе которой поделился некоторыми подробностями, пишет ТАСС.

Госдеп США расширил санкции против России
Фото: ТАССТАСС

По словам главы Госдепа, ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты. Штаты готовы к диалогу по ряду тем - это в том числе ограничение стратегических вооружений и кибербезопасность.

Вместе с тем принцип открытых дверей НАТО изменен не будет. Полное содержание ответа, который США скоординировали с Украиной и союзниками по альянсу, не опубликуют.

В ближайшее время Штаты отправят Украине очередную партию военной помощи. Американское посольство в Киеве продолжит работу.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

В мире,Энтони Блинкен,МИД России,НАТО,Госдеп США,
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