В США заявили о «провокациях» Пекина в Тайваньском проливе

Обеспокоенность по данному вопросу выразила представительница администрации США веского ранга. Заявление прозвучало во время телефонного брифинга, посвященного консультациям в Риме главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи и помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.