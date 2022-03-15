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35 минут назад

На Украине назвали срок заключения мирного соглашения с РФ

Елена Прошина

Мирное соглашение между Москвой и Киевом будет достигнуто в мае, а, возможно, и в более ранний срок, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

На Украине назвали срок заключения мирного соглашения с РФ
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры российской и украинской делегаций сложными. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

По его словам, украинцам «нужно держаться», чтобы прийти к миру с гарантиями безопасности для страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в видеоформате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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