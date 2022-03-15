На Украине назвали срок заключения мирного соглашения с РФ

Мирное соглашение между Москвой и Киевом будет достигнуто в мае, а, возможно, и в более ранний срок, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры российской и украинской делегаций сложными. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.
По его словам, украинцам «нужно держаться», чтобы прийти к миру с гарантиями безопасности для страны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в видеоформате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.