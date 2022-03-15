На Украине назвали срок заключения мирного соглашения с РФ

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.