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39 минут назад

Политический комитет ПАСЕ предложил исключить Россию из Совета Европы

ТАССТАСС

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил "проект мнения", в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы. Данный документ будет вынесен на голосование ассамблеи во вторник.

Политический комитет ПАСЕ предложил исключить РФ из Совета Европы
Фото: flickr.comflickr.com

"Ассамблея считает, что Комитет министров Совета Европы [КМСЕ] должен обратиться к России с просьбой выйти из состава Совета Европы. Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы", - гласит один из пунктов документа, опубликованного в ночь на вторник.

Авторы так называемого проекта мнения утверждают, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны-участницы организации". Комитет также рекомендовал Бюро ПАСЕ "приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности".

Членам ассамблеи предложено увеличить финансовую поддержку организации "для сохранения ее состоятельности" и добровольные пожертвования на "реализацию приоритетных мер для Украины, как только для этого создадутся условия". Государствам ПАСЕ рекомендуется избегать любой дискриминации украинских беженцев и расширять поддержку принимающих их стран.

В случае одобрения во вторник документ будет передан в Комитет министров Совета Европы. Проект мнения, как и остальные резолюции ПАСЕ (консультативный орган СЕ), носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для КМСЕ.

МИД РФ распространил 10 марта заявление о том, что Россия больше не собирается участвовать в СЕ, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение работы России в Совете Европы подразумевает выход из всех профильных институтов, в том числе из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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