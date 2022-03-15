Политический комитет ПАСЕ предложил исключить РФ из Совета Европы

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил "проект мнения", в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы. Данный документ будет вынесен на голосование ассамблеи во вторник.

"Ассамблея считает, что Комитет министров Совета Европы [КМСЕ] должен обратиться к России с просьбой выйти из состава Совета Европы. Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы", - гласит один из пунктов документа, опубликованного в ночь на вторник.

Авторы так называемого проекта мнения утверждают, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны-участницы организации". Комитет также рекомендовал Бюро ПАСЕ "приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности".

Членам ассамблеи предложено увеличить финансовую поддержку организации "для сохранения ее состоятельности" и добровольные пожертвования на "реализацию приоритетных мер для Украины, как только для этого создадутся условия". Государствам ПАСЕ рекомендуется избегать любой дискриминации украинских беженцев и расширять поддержку принимающих их стран.

В случае одобрения во вторник документ будет передан в Комитет министров Совета Европы. Проект мнения, как и остальные резолюции ПАСЕ (консультативный орган СЕ), носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для КМСЕ.