«На что способен русский медведь»: что грозит Западу из-за санкций против РФ

Санкции западных стран против России вызовут серьезные экономические трудности не только у России, сообщает ФАН со ссылкой на члена Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Ольгу Ковитиди.

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По её словам, пострадают и страны, которые данные ограничения вводят. В результате ни одна сторона не выиграет от усиливающегося противостояния. Как заявила сенатор, Москва очень долго пыталась наладить дипломатический диалог, но не получила справедливого ответа. При этом Запад воспринял российскую политическую и экономическую корректность как слабость. Теперь придется доказать, «на что способен русский медведь».

«Они [Западные государства] должны понимать, что это приведет к заведомо проигрышной ситуации и еще больше усугубит раскол и конфронтацию в гражданском обществе, прежде всего в экономике, бизнес-среде тех государств, которые наложили санкции против России. Поэтому ситуация у них будет намного хуже, нежели у нас… Кто не спрятался — мы не виноваты», — сказала Ковитиди.

Многочисленные ограничения не могут пройти бесследно для вводящей их стороны. Есть ряд товаров, которые Европа закупает у России и без которых она обойтись не может. Это топливо — газ, уголь, нефть, а также никель, титан и палладий. Без последних элементов фактически невозможно представить современный авторынок.