Советник Зеленского спрогнозировал сроки заключения соглашения с РФ

Соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение одной - двух недель, в крайнем случае - в мае. Такое мнение выразил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Могу сказать так - я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <?> или в ближайшее время договоримся -- неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", -- сказал он в интервью, опубликованном в YouTube на канале "Фейгин Live".
Российско-украинские переговоры продолжились в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Делегацию РФ на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий раунд на 15 марта.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.