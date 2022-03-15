Советник Зеленского спрогнозировал сроки заключения соглашения с РФ

"Могу сказать так - я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <?> или в ближайшее время договоримся -- неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", -- сказал он в интервью, опубликованном в YouTube на канале "Фейгин Live".