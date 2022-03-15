Офис Зеленского назвал цель переговоров России и Украины

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква назвал цель переговоров с Россией. По его словам, Киев, как и прежде, добивается гарантий безопасности для себя в будущем. Такое заявление он сделал в эфире германского телеканала АРД, его цитирует ТАСС.

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«Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — отметил он, добавив, что во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

В то же время Жовква назвал часть требований России, выдвинутых на переговорах с Украиной, неприемлемыми. По его словам, речь идет об «определенных территориальных претензиях» Москвы. При этом, по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», считает он.