В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
49 минут назад

Офис Зеленского назвал цель переговоров России и Украины

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква назвал цель переговоров с Россией. По его словам, Киев, как и прежде, добивается гарантий безопасности для себя в будущем. Такое заявление он сделал в эфире германского телеканала АРД, его цитирует ТАСС.

Офис Зеленского назвал цель переговоров России и Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — отметил он, добавив, что во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

В то же время Жовква назвал часть требований России, выдвинутых на переговорах с Украиной, неприемлемыми. По его словам, речь идет об «определенных территориальных претензиях» Москвы. При этом, по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», считает он.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

В мире,Безопасность,Путин и Зеленский,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители