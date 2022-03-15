На Украине раскрыли сроки мирного соглашения с Россией

По его словам, мирное соглашение с РФ может быть достигнуто самое ранее в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.