Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква утверждает, что его страна на переговорах с Россией добивается, как и прежде, гарантий безопасности для себя в будущем. Об этом он заявил в понедельник вечером в эфире германского телеканала ARD.

"Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться", - сказал Жовква.

По его словам, во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно "возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий".

Замруководителя офиса Зеленского также утверждал, что из российских требований "некоторые являются совершенно неприемлемыми, например те, которые касаются определенных территориальных претензий". Он считает, что по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом "гарантии безопасности для Украины в будущем".

Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в переговорах делегаций РФ и Украины взята техническая пауза до завтрашнего дня.