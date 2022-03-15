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27 минут назад

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Ura.RuUra.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на территории страны еще на 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Верховной Радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения на Украине», — рассказали в пресс-службе.

Информацию передает ТАСС. Планируется, что военное положение будет продлено еще на один месяц.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках началась 24 февраля. В тот же день Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Президент России Владимир путин подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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