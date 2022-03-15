Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на территории страны еще на 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках началась 24 февраля. В тот же день Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Президент России Владимир путин подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.