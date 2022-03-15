В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

В Белоруссии вступила в силу новая Конституция

Ura.RuUra.Ruиещё 2

С 15 марта вступили в силу изменения и дополнения в конституцию Белоруссии. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Поправки были приняты в ходе референдума 27 февраля.

В Белоруссии вступила в силу новая Конституция
Фото: ТАССТАСС

«С 15 марта 2022 года вступит в силу решение республиканского референдума о принятии изменений и дополнений конституции Республики Беларусь. Решение референдума имеет обязательную силу и будет являться неотъемлемой частью конституции», — передает слова главы Центризбиркома Игоря Карпенко telegram-канал «ЦИК Беларуси».

Подчеркивается, что решение референдума вступает в силу в День Конституции республики Беларусь.

В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля. В ЦИК сообщали, что явка на референдум превысила 50%, замечаний о нарушениях у наблюдателей не было. В результате более 65% граждан поддержали поправки в Конституцию страны.

В мире,Игорь Карпенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители