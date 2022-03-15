В Белоруссии вступила в силу новая Конституция

С 15 марта вступили в силу изменения и дополнения в конституцию Белоруссии . Об этом сообщили в Центризбиркоме страны. Поправки были приняты в ходе референдума 27 февраля.

«С 15 марта 2022 года вступит в силу решение республиканского референдума о принятии изменений и дополнений конституции Республики Беларусь. Решение референдума имеет обязательную силу и будет являться неотъемлемой частью конституции», — передает слова главы Центризбиркома Игоря Карпенко telegram-канал «ЦИК Беларуси».

В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля. В ЦИК сообщали, что явка на референдум превысила 50%, замечаний о нарушениях у наблюдателей не было. В результате более 65% граждан поддержали поправки в Конституцию страны.