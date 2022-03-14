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1 час назад

Псаки: мы полностью сокрушили российскую экономику

Вероника Полынина

США и союзники «полностью сокрушили» российскую экономику, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Псаки: мы полностью сокрушили российскую экономику
Фото: ReutersReuters

«Каким будет конец игры - это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство», - цитирует Псаки РИА «Новости».

Она подчеркнула, что президент РФ «должен определить, как выглядит для него путь вперед».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и отключение от SWIFT некоторых российских банков. 24 февраля падение индексов Мосбиржи и РТС стало максимальным за всю историю наблюдений. Они потеряли 40–45%. На следующий день индексы отыграли часть падения, однако с 28 февраля торги на фондовом рынке Мосбиржи не осуществляются.

Президент США Джо Байден, комментируя состояние российского фондового рынка, предсказал ему «взрыв» и развал после открытия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры для минимизации последствия экономической войны, которую объявили страны Запада.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,Московская биржа,ЕС,
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