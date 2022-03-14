Собственниками захваченного в Лондоне особняка оказались родственники Дерипаски

Особняк в центре Лондона, который был в ночь на понедельник захвачен поддерживающими Украину активистами, принадлежит родственникам российского предпринимателя Олега Дерипаски. Это подтвердила агентству Reuters представительница бизнесмена.

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Она также заявила, что британское правительство находится в сговоре с активистами, которые до сих пор не покинули территорию особняка, несмотря на усилия полиции. Четверо активистов, называющих себя "лондонскими махновцами", сидят на краю выходящего на улицу балкона на уровне второго этажа здания, что мешает полиции арестовать правонарушителей, не создавая угрозы для их жизни и здоровья.

Они проникли на территорию особняка еще ночью и растянули на балконе несколько транспарантов с антивоенными призывами и лозунгом "Эта собственность была освобождена".

Как указывает газета Daily Mail, особняк на Белгрейв-сквер в престижном районе Белгравия, считается одним из самых дорогих частных домов в британской столице.

Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Дерипаску. Всем оказавшимся под санкциями лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Власти королевства обсуждают возможность использовать арестованную недвижимость россиян "в гуманитарных и иных целях", в частности для размещения беженцев с Украины.