Международный суд ООН в Гааге назвал дату решения по иску Украины к России

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины против России 16 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
Отмечается, что суд вынесет свое решение по запросу Украины о принятии временных мер «по делу, касающемуся утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Москва объяснила это абсурдностью иска.