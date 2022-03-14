Международный суд ООН в Гааге назвал дату решения по иску Украины к России

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины против России 16 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

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Отмечается, что суд вынесет свое решение по запросу Украины о принятии временных мер «по делу, касающемуся утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».