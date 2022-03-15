Китай обратился с призывом к России и Украине

Власти Китая призывают РФ и Украину к снижению эскалации конфликта и недопущению гуманитарного кризиса.
Соответствующее заявление член Политбюро Ян Цзечи на встрече в Риме с помощником американского президента Джейком Салливаном, сообщает ТАСС.
Также Цзечи заявил, что Китай призывает мировое сообщество содействовать Российско-украинским переговорам. Он указал на важность создания эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».