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35 минут назад

Китай призвал Украину и РФ снизить эскалацию

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 1

Власти Китая призывают РФ и Украину к снижению эскалации конфликта и недопущению гуманитарного кризиса.

Китай обратился с призывом к России и Украине
Фото: ReutersReuters

Соответствующее заявление член Политбюро Ян Цзечи на встрече в Риме с помощником американского президента Джейком Салливаном, сообщает ТАСС.

Также Цзечи заявил, что Китай призывает мировое сообщество содействовать Российско-украинским переговорам. Он указал на важность создания эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе.

В Китае ответили на вопрос о военной поддержке России

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

В мире,Ян Цзечи,Владимир Путин,
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