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1 час назад

ВТО приостановила рассмотрение спора ЕС и России о госзакупках

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Всемирная торговая организация (ВТО) по просьбе Евросоюза приостановила рассмотрение тяжбы, связанной с российской политикой импортозамещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТО.

ВТО приостановила рассмотрение спора ЕС и России о госзакупках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В организации пояснили, что 8 марта "получили от Европейского союза просьбу о приостановке разбирательства", в связи с чем рассмотрение тяжбы было приостановлено "на неопределенный период времени".

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что Евросоюз может в скором времени объявить о мерах в отношении России в рамках Всемирной торговой организации. По ее словам, в настоящее время вопрос о принятии этих мер обсуждается на внутреннем уровне.

Она добавила, что обсуждение проходит с партнерами-единомышленниками, для совместного воздействия. Позднее президент США Джо Байден рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники, которые представляют "половину мировой экономики", намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.

9 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва, в свою очередь, готова оспаривать во Всемирной торговой организации ограничения против РФ, которые были приняты в нарушение правил и норм.

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