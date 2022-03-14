К переговорам с Россией присоединился глава Минюста Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что к переговорному процессу с Россией присоединился украинский министр юстиции Денис Малюська.
"Да, это необходимость уделить скрупулезное внимание юридическим деталям переговорного процесса", - сказал Подоляк в понедельник в комментарии изданию "Страна".
Ранее Подоляк в своем Twitter опубликовал фотографию, на которой среди участников переговоров был глава украинского Минюста.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса Зеленского, в переговорах делегаций РФ и Украины взята техническая пауза до завтрашнего дня.