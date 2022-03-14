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27 минут назад

На Украине раскрыли местоположение Зеленского

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко. Его слова приводит «РИА Новости».

На Украине раскрыли местоположение Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Я на Банковой, как и президент, как и руководитель его офиса. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся в здании. Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам», — сказал Тимошенко.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Верховной рады заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и уехал во Львов. Позже он также сообщил, что президент Украины покинул страну и находится в Польше. Однако в Верховной раде данную информацию опровергли. При этом украинский депутат Илья Кива на днях также утверждал, что Зеленский давно сбежал из Киева и находится в безопасности за границей.

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