На Украине раскрыли местоположение Зеленского

«Я на Банковой, как и президент, как и руководитель его офиса. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся в здании. Видео мы записываем на улице, чтобы люди не верили фейкам», — сказал Тимошенко.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Верховной рады заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и уехал во Львов. Позже он также сообщил, что президент Украины покинул страну и находится в Польше. Однако в Верховной раде данную информацию опровергли. При этом украинский депутат Илья Кива на днях также утверждал, что Зеленский давно сбежал из Киева и находится в безопасности за границей.