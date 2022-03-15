Нидерланды заморозили российские активы

Нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы объемом более €6 млн (около $6,5 млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Министерства финансов Нидерландов Сигрид Каг.

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В письме, адресованном национальному парламенту, она уточнила, что оценка замороженных активов организаций и физических лиц, подпавших под санкции, все еще продолжается и указанная цифра будет обновляться.