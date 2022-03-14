В Китае произошла сильнейшая с начала пандемии вспышка коронавируса

Это один из самых мощных всплесков заболеваемости с первых дней наступления пандемии, а причиной всему, по словам специалистов, «стелс-омикрон». Этот штамм распространяется еще стремительнее, чем его предшественник, сообщает «Интерфакс».
По состоянию на 14 марта в КНР зарегистрировали 1337 очередных эпизодов инфицирования.
Волна затронула десятки населенных пунктов республики.Подавляющее количество случаев приходится на регион Цзилинь (895).
Жители Шэньчжэня в южной части Китая с воскресенья оказались в локдауне из-за 75 эпизодов. 41 шанхаец также заразился.
За сутки до этого медики выявили порядка 1,9 тысячи эпизодов. Как правило, речь идет именно о «стелс-омикроне».В стране действует «нулевая терпимость» к ковиду, то есть государство пресекает распространение инфекции с помощью жестких локдаунов и карантинов для всех, кто очно общался с зараженными.