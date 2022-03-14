В Китае произошла сильнейшая с начала пандемии вспышка коронавируса

Это один из самых мощных всплесков заболеваемости с первых дней наступления пандемии, а причиной всему, по словам специалистов, «стелс-омикрон». Этот штамм распространяется еще стремительнее, чем его предшественник, сообщает «Интерфакс».

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По состоянию на 14 марта в КНР зарегистрировали 1337 очередных эпизодов инфицирования.

Волна затронула десятки населенных пунктов республики.Подавляющее количество случаев приходится на регион Цзилинь (895).

Жители Шэньчжэня в южной части Китая с воскресенья оказались в локдауне из-за 75 эпизодов. 41 шанхаец также заразился.