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35 минут назад

В США допустили полное прекращение торговли с Россией

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

США могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России. О возможности полного прекращения торговли между двумя странами заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова со ссылкой на телеканал CNBC приводит Reuters.

В США допустили полное прекращение торговли с Россией
Фото: ReutersReuters

Адейемо отметил, что, помимо торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям.

Также в США рассматривают запреты на импорт никеля, урана и титана из России. Помимо этого, под запрет могут попасть криптоактивы российских компаний, добавил замминистра.

В начале марта Адейемо заявил, что страны G7 сотрудничают для ареста активов «российских олигархов». Он отметил, что разработан набор средств, которые окажут непосредственное влияние на Москву, и будет создана рабочая группа.

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