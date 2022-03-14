В США допустили полное прекращение торговли с Россией

США могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России. О возможности полного прекращения торговли между двумя странами заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова со ссылкой на телеканал CNBC приводит Reuters.

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Адейемо отметил, что, помимо торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям.

Также в США рассматривают запреты на импорт никеля, урана и титана из России. Помимо этого, под запрет могут попасть криптоактивы российских компаний, добавил замминистра.