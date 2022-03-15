В ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 14 марта согласовали четвертый по счету пакет санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французской миссии.

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Отмечается, что это произошло в координации с международными партнерами. Санкции направлены против физических лиц и организаций, причастных «к агрессии против Украины». Также под ограничения попадут ряд секторов российской экономики.