Стало известно местонахождение Абрамовича

Роман Абрамович был замечен в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет Reuters.

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Ранее агентство сообщило, что частный самолет, который, предположительно, используется Абрамовичем, в воскресенье, 13 марта, прилетел в Тель-Авив из Москвы. Ограничения, наложенные на российские частные самолеты в связи с проведением спецоперации на Украине, не позволяли самолету Абрамовича находиться на земле более 24 часов. В понедельник джет вылетел из Тель-Авива в Стамбул.

Поначалу Reuters отмечало, что не может подтвердить, был ли Абрамович на борту данного самолета. Однако израильская общественная радиостанция «Кан» опубликовала видео, на котором из ворот виллы Абрамовича в пригороде Тель-Авива Герцлия-Питуах выехал кортеж. По информации «Кан», кортеж направлялся в аэропорт.