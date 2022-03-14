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37 минут назад

Стало известно местонахождение Абрамовича

Вероника Полынина

Роман Абрамович был замечен в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет Reuters.

Стало известно местонахождение Абрамовича
Фото: ReutersReuters

Ранее агентство сообщило, что частный самолет, который, предположительно, используется Абрамовичем, в воскресенье, 13 марта, прилетел в Тель-Авив из Москвы. Ограничения, наложенные на российские частные самолеты в связи с проведением спецоперации на Украине, не позволяли самолету Абрамовича находиться на земле более 24 часов. В понедельник джет вылетел из Тель-Авива в Стамбул.

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Поначалу Reuters отмечало, что не может подтвердить, был ли Абрамович на борту данного самолета. Однако израильская общественная радиостанция «Кан» опубликовала видео, на котором из ворот виллы Абрамовича в пригороде Тель-Авива Герцлия-Питуах выехал кортеж. По информации «Кан», кортеж направлялся в аэропорт.

10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список и заморозила активы предпринимателя в стране. Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Клубу также запретили осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками. 14 марта СМИ сообщили, что ЕС согласился включить Абрамовича в европейский санкционный список.

В мире,Роман Абрамович,ЕС,
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