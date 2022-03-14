Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проявить благоразумие в вопросе о возможном введении бесполетной зоны над Украиной, сообщает РИА «Новости».

"<...>Такая возможность [создание бесполетной зоны над Украиной] представляет риск эскалации, которая может вызвать глобальный конфликт. <...>Так что я считаю, нам надо соблюдать благоразумие, даже несмотря на то, что я понимаю призыв украинского правительства", — сказал он.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО объявить беспилотную зону над территорией его страны в качестве предупредительной меры, отметив, что это не должно вовлечь Альянс в конфликт с Россией.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией. Он напомнил, что президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.